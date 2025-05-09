सोहा अली खान संग लड़ते-लड़ते बाथरूम क्यों चले जाते हैं कुणाल खेमू?
Shashikant Mishra
| May 09, 2025
बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल कुणाल खेमू और सोहा अली खान अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. ये दोनों आए दिन एक-दूसरे पर प्यार लुटाते रहते हैं.
कुणाल खेमू और सोहा अली खान ने साल 2015 में लंबी डेटिंग के बाद शादी कर ली थी. दोनों के एक बेटी इनाया है.
कुणाल खेमू ने एक बार कपिल शर्मा के शो में बताया था कि जब उनका पत्नी सोहा अली खान से झगड़ा होता है तो वह बाथरूम चले जाते हैं.
कुणाल खेमू ने इसके पीछे की वजह का खुलासा भी किया था. कुणाल से सवाल किया गया कि सोहा की इंग्लिश समझने के लिए आप डिक्शनरी रखते हैं.
कुणाल खेमू ने कहा था, 'डिक्शनरी नहीं रखता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब भी झगड़ते हैं तो वो इंग्लिश में बोलती हैं और मैं हिंदी में बोलता हूं.'
'एक बार ऐसा हुआ कि एक बड़ा वर्ड उसने मुझे बोला जो मुझे समझ नहीं आया. मुझे लगा कि अभी गुस्सा करूं या ना करूं.'
'फिर मैं बाथरूम में गया और गूगल पर चेक किया कि उसने मुझे क्या कहा है. फिर मैंने कहा चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं.' उन्होंने बताया था कि उसकी वजह से उनकी वोकैबलरी अच्छी हो गई है.
