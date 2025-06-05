डिवोर्स से शर्मिंदा थी फैमिली, 33 की उम्र में मिल रहे थे आंटी वाले रोल, अब गजब का ट्रास्फॉर्मेशन कर सबको चौंकाया

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jun 04, 2025

कुशा कपिला ने जोरावर सिंह अहलूवालिया से शादी की थी. दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर थी, लेकिन 2023 में कपल ने अलग होने का फैसला कर फैंस को चौंका दिया.

तलाक के बाद कुशा ने कई इंटरव्यू में बताया कि इस फैसले ने उनकी मेंटल हेल्थ को काफी प्रभावित किया, वो डिप्रेशन जैसी स्थिति से गुजर रही थीं, लेकिन खुद को संभाला.

एक्ट्रेस की मां तलाक से इतनी दुखी हुईं कि उन्होंने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था. समाज के डर से वह मंदिर भी मुंह छिपाकर जाती थीं.

इस मुश्किल दौर में कुशा ने वर्कआउट को अपना सहारा बनाया. उन्होंने खुद को फिट रखने और मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जिम और फिटनेस पर फोकस किया.

कुशा ने अपने व्लॉग में बताया कि 33 की उम्र में उन्हें 50 साल की औरतों वाले रोल ऑफर किए जा रहे थे. यही बात उनके ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी वजह बनी.

कुशा के वेट लॉस पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि उन्होंने वेट लॉस दवा का सहारा लिया. इस पर उन्होंने साफ किया कि उन्होंने यह सब अपने एक्टिंग करियर को ध्यान में रखकर किया.

तलाक और ट्रॉमा से उबरने के बाद अब कुशा का पूरा ध्यान बॉलीवुड में खुद को एक नई पहचान देने पर है. वो एक्टिंग में गंभीरता से वापसी की तैयारी में हैं.

कुशा कपिला अब पहले से कहीं ज्यादा फिट, स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट नजर आती हैं. उनका ट्रांसफॉर्मेशन सभी के लिए इंस्पिरेशन बन गया है.

