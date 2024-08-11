डेटिंग रूमर्स के बीच कुशा कपिला ने शर्माते हुए अर्जुन कपूर के लिए कही ये बात

Shashikant Mishra | Aug 11, 2024

अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के ब्रेकअप की खबरें काफी समय से आ रही हैं।

दरअसल, अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा काफी समय से साथ में नजर नहीं आ रहे हैं।

वहीं, अर्जुन कपूर का नाम कुशा कपिला से कई बार जोड़ा जा चुका है।

कुशा को लेकर ये भी कहा गया था कि उन्होंने अर्जुन संग रिश्ते के चलते पति जोरावर से तलाक लिया है।

हालांकि, अर्जुन कपूर और कुशा कपिला ने इसको लेकर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया है।

इसी बीच कुशा कपिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने अर्जुन कपूर को लेकर बात की।

कुशा कपिला से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वह अर्जुन कपूर को कौन सा टैग देना चाहेंगी।

इस पर कुशा कपिला ने काफी सोच-विचार कर जवाब देते हुए कहा, 'हैशटैग कपूर।'

इसके बाद से एक बार फिर अर्जुन और कुशा के रिश्ते को लेकर बातें होने लगी हैं।

