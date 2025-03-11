‘लापता लेडीज’ की फूल कुमारी हैं हद से ज्यादा खूबसूरत, देसी लुक को देख हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
| Mar 11, 2025
'लापता लेडीज' मूवी में मासूम फूलकुमारी रियल लाइफ में काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं.
एक्ट्रेस की खूबसूरती के साथ-साथ उनका फैशन सेंस भी कमाल का है.
ब्लू साड़ी में एक्ट्रेस का लुक बहुत कमाल का लग रहा है. एक्ट्रेस की मासूमियत आपको दीवाना बना देगी.
पीले रंग के लहंगे में भी एक्ट्रेस बहुत ज्यादा प्यारी लग रहीं हैं. एक्ट्रेस का यह लुक भी बहुत शानदार लग रहा है.
पिंक अनारकली सूट में एक्ट्रेस का एकदम गॉर्जियस नजर आ रहीं हैं. आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस हद से ज्यादा सुंदर दिख रहीं हैं. फोटोज को देख फैंस दीवाने हो गए थे.
एक्ट्रेस लहंगे में भी बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रहीं हैं. उनका लुक और हुस्न कमाल लग रहा है.
