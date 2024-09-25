लापता लेडीज की 'फूल' ने फिल्म के लिए छोड़ी 11वीं की परीक्षा
फिल्म 'लापता लेडीज' को भारत की ओर से ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है।
फिल्म की लीड एक्ट्रेस फूल उर्फ नीतांशी गोयल ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया है।
क्या आपको पता है कि नीतांशी गोयल को इस फिल्म के लिए अपनी पढ़ाई दांव पर लगानी पड़ी थी?
फिल्म 'लापता लेडीज' की लीड एक्ट्रेस नीतांशी गोयल अभी 17 साल की हैं।
इस फिल्म में काम करने के समय नीतांशी गोयल 11वीं क्लास में थीं।
नितांशी को फिल्म के प्रमोशन के लिए अपनी 11वीं की परीक्षा छोड़नी पड़ी थी।
इस बात का खुलासा खुद नितांशी ने एक पॉडकास्ट में किया था।
नितांशी ने कहा कि, 'मैंने बाद में 11वीं के एग्जाम दिए और एक टीचर ने मुझे जाकर कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया'।
नितांशी ने बताया कि, फिल्म रिलीज होने के बाद उनके दोस्तों और टीचर्स को भी उन पर बहुत गर्व हुआ।
