विदेश जाते ही बोल्ड हो गई laapataa Ladies की 'जया', फोटोज देख उड़ेंगे होश
Pratibha Gaur
| May 15, 2025
'लापता लेडीज' फिल्म में 'जया' का किरदार निभाकर फेमस हुईं एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा फिलहाल इटली में हैं.
इटली में प्रतिभा वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, जहां से वह लगातार अपने फोटोज पोस्ट कर रही हैं.
अब एक्ट्रेस ने लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें प्रतिभा बला की खूबसूरत लग रही हैं.
इन फोटोज में प्रतिभा सिल्वर बिकिनी टॉप के साथ ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट पहनें दिख रही हैं.
इन तस्वीरों में प्रतिभा की अदाओं पर हर कोई लट्टू हो गया है.
इस तस्वीर में प्रतिभा ब्लैक कलर के ऑफ शॉल्डर क्रॉप टॉप में नजर आ रही हैं.
तो वहीं इस फोटो में एक्ट्रेस ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस के साथ जैकेट पहनें दिख रही हैं.
बता दें कि 'लापता लेडीज' में प्रतिभा के साथ एक्ट्रेस नितांशी गोयल और स्पर्श श्रीवास्तव नजर आए थे.
