Women’s Day पर देखें महिलाओं की जिंदगी पर बनी ये शानदार फिल्में, कहानी देख आ जाएंगे आंखों में आंसू

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 07, 2025

महिलाओं पर बनी फिल्मों में हाल में रिलीज हुई मिसेज मूवी में घरेलू काम काज और उत्पीड़न को बताया गया है.

मैरी कॉम एक महिला मुक्केबाज है. इसमें उसके संघर्षों के बारे में बताया गया है.

थप्पड़ फिल्म में पुरानी सोच और महिला के आत्मसम्मान को दर्शाया गया है.

लापता लेडीज फिल्म में महिलाओं की शिक्षा, घूंघट प्रथा, बाल विवाह के बारे में बताया गया है.

महिलाओं पर बनी दो पत्ती मूवी की कहानी भी दमदार है. इसमें घरेलू हिंसा को दिखाया गया है.

मर्दानी और मर्दानी 2 में महिलाओं पर हुए अत्याचार और महिला अफसर ने कैसे इन्हें संभाला, ये दर्शाया गया है.

छपाक फिल्म में महिलाओं पर होते एसिड अटैक के बारे में बताया गया है.

