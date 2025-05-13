कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करेंगी लापता लेडीज की 'फूलकुमारी', रेड कार्पेट पर बिखरेंगी जलवा

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 13, 2025

कान्स फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है. यह 13 मई से लेकर 24 मई तक चलेगा.

इस साल इस फेस्टिवल में ‘लापता लेडीज’ की एक्ट्रेस नितांशी गोयल भी डेब्यू कर रहीं हैं.

नितांशी बेहद खूबसूरत और सुंदर हैं. फिल्म में इन्होंने बहुत शानदार एक्टिंग की थी.

नितांशी कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की एक्ट्रेस हैं.

नितांशी 15 मई को एक नामी मेकअप ब्रैंड की तरफ वॉक करेंगी

इस दिन का लोगों को बहुत इंतजार है. लोग इन्हें रेड कार्पेट पर देखना चाहते हैं.

नितांशी को उनकी डेब्यू फिल्म 'लापता लेडीज' के लिए अवॉर्ड भी मिला है.

