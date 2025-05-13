कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करेंगी लापता लेडीज की 'फूलकुमारी', रेड कार्पेट पर बिखरेंगी जलवा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 13, 2025
कान्स फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है. यह 13 मई से लेकर 24 मई तक चलेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साल इस फेस्टिवल में ‘लापता लेडीज’ की एक्ट्रेस नितांशी गोयल भी डेब्यू कर रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नितांशी बेहद खूबसूरत और सुंदर हैं. फिल्म में इन्होंने बहुत शानदार एक्टिंग की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
नितांशी कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की एक्ट्रेस हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नितांशी 15 मई को एक नामी मेकअप ब्रैंड की तरफ वॉक करेंगी
Source:
Bollywoodlife.com
इस दिन का लोगों को बहुत इंतजार है. लोग इन्हें रेड कार्पेट पर देखना चाहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नितांशी को उनकी डेब्यू फिल्म 'लापता लेडीज' के लिए अवॉर्ड भी मिला है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस एक्ट्रेस ने सफेद साड़ी में ढाया कहर, चर्चा में बनी फोटोज
अगली वेब स्टोरी देखें.