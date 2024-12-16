डार्लिंग Prabhas के साथ नजर आएंगी साउथ की ये सुपरस्टार, करेंगी इस फिल्म में Cameo
| Dec 16, 2024
डार्लिंग उर्फ प्रभास अपनी फिल्म 'कल्कि' के बाद से कई डायरेक्टर्स की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो चुके हैं.
प्रभास इन दिनों अपनी नेक्स्ट फिल्म 'द राजा साहब' की शूटिंग में बिजी हैं.
प्रभास फिल्म 'द राजा साहब' की शूटिंग लगभग पूरी कर चुके हैं.
फिल्म 'द राजा साहब' में प्रभास के साथ 3 एक्ट्रेस नजर आएंगी.
इस फिल्म में एक्ट्रेस मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल दिखेंगी.
लेकिन प्रभास की इस फिल्म में तड़का लगाने के लिए मेकर्स एक सॉन्ग एड करना चाहते हैं.
प्रभास की इस फिल्म में सॉन्ग के लिए साउथ की एक बड़ी एक्ट्रेस को चुना गया है.
प्रभास की फिल्म 'द राजा साहब' में साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा अपने अनोखे अंदाज से तड़का लगाएंगी.
एक्ट्रेस नयनतारा इस फिल्म में एक सॉन्ग में नजर आ सकती हैं.
