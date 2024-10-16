अभिषेक बच्चन ने रिजेक्ट न की होती ये 9 फिल्में,तो सफलता में दे पाते पिता अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर.
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 16, 2024
अभिषेक बच्चन ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्म्स रिजेक्ट कर दीं जो बाद में सुपरहिट साबित हुई थीं.
अभिषेक बच्चन की फिल्म 'धूम' बहुत हिट रही थी मगर फिर भी 'धूम' फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को करने से उन्होंने मना कर दिया.
फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म 'दिल चाहता है' यंग जनरेशन में काफी फेमस है. अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म को भी ठुकरा दिया था.
स्पोर्ट्स ड्रामा और बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'लगान' को भी अभिषेक बच्चन ने अपने यंग लुक्स के चलते मना कर दिया था.
अभिषेक बच्चन के साथ मेकर्स बॉबी देओल को भी फिल्म 'हमराज' के लिए अप्रोच कर रहे थे. जिसके चलते उन्होंने फिल्म को करने से इनकार कर दिया था.
ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बंटी और बबली' फ्रेंचाइजी के दूसरे भाग का हिस्सा बनने से भी अभिषेक बच्चन ने मना कर दिया था.
अभिषेक बच्चन ने फिल्म 'साथिया' भी करने से मना कर दिया था. जिसके बाद ये फिल्म विवेक ओबेरॉय के करियर की सबसे हिट फिल्म बनी थी.
तुषार कपूर स्टारर फिल्म 'गायब' का पार्ट बनने से अभिषेक बच्चन ने इनकार कर दिया था.
फिल्म रंग दे बसंती को भी अभिषेक बच्चन ने मना कर दिया था. मगर उसके बाद आमिर खान के करियर की ये हिट फिल्म रही थी.
आदित्य चोपड़ा से विवाद के चलते अभिषेक बच्चन ने फिल्म 'वॅार' का हिस्सा बनने से साफ मना कर दिया था.
