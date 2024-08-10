‘लैला मजनू’ फेम तृप्ति डिमरी ने एथनिक आउटफिट में बिखेरा अपना जलवा
BollywoodLife
| Aug 10, 2024
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक तृप्ति डिमरी आए दिन अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चाओं में रहती हैं।
इसी बीच तृप्ति डिमरी की फिल्म ‘लैला मजनू’ सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई है।
फैंस ने तृप्ति डिमरी की फिल्म ‘लैला मजनू’ को बहुत प्यार दिया।
फिल्म ‘लैला मजनू’ में तृप्ति ने एक से एक एथनिक आउटफिट्स पहने थे।
बीते दिन तृप्ति ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक और एथनिक आउटफिट में फोटोशूट करवाया है।
तृप्ति डिमरी के इस आउटफिट को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
फोटोज में तृप्ति का लुक देखते ही बन रहा है।
इस आउटफिट के साथ तृप्ति ने मिनिमल मेकअप करवाया है।
तृप्ति ने अपने लुक को कम्पलीट करने के लिए लाइट ज्वेलरी कैरी की हैं।
