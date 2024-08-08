लैला मजनू समेत बॉक्स ऑफिस पर दोबारा रिलीज हुईं ये फिल्में
Pratibha Gaur
| Aug 08, 2024
तृप्ति डिमरी की फिल्म 'लैला मजनू' 9 अगस्त को रिलीज होगी।
रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'गदर 2' भी बॉक्स ऑफिस पर दोबारा रिलीज होगी।
पिछले साल 'गदर 2' की रिलीज से पहले फिल्म 'गदर' बॉक्स ऑफिस पर दोबारा रिलीज हुई थी।
इसी साल जनवरी में 'दिल तो पागल है' दोबारा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी।
'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' फिल्म भी जनवरी में रिलीज हुई थी।
नोस्टेलजिया फिल्म फेस्टिवल के मौके पर 'चक दे इंडिया' फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दोबारा रिलीज किया गया था।
विक्रांत मैसी की सुपरहिट फिल्म '12वीं फेल' को बॉक्स ऑफिस पर दोबारा रिलीज करने की बात की जा रही है।
'इंडियन' फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर दोबारा रिलीज हुई थी।
देवदूतन फिल्म को हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर दो दशक बाद रिलीज किया गया है।
