लक्ष्य से कृष तक, ऋतिक रोशन की वो शानदार फिल्में जिन्हें आप OTT पर देख सकते हैं
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 10, 2025
बॉलीवुड ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन शुक्रवार 10 जनवरी, 2025 को अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं.
ऋतिक रोशन फिल्म 'लक्ष्य' में एक भोले-भाले सेना के जवान के रुप में नजर आए थे. ये फिल्म नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और यूट्यूब देख सकते हैं.
साल 2000 में रिलीज हुई 'कहो ना...प्यार है' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें ऋतिक अनाथ के रोल में नजर आए थे. यह फिल्म Z5 पर है.
इस लिस्ट में ऋतिक की सुपरहीरो फिल्म 'कृष' भी शामिल है, जिसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
बच्चों से लेकर बड़ों तक की पसंदीदा फिल्म 'कोई...मिल गया' जी5 पर देख सकते हैं.
ऋतिक की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धूम 2' में एक्टर ने कुख्यात चोर का किरदार निभाया था. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हैं.
इस लिस्ट में 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' भी शामिल हैं, जिसे आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडयो पर देख सकते हैं.
एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बैंग बैंग!' फिल्म को आप डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
