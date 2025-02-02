एक्टर के थप्पड़ से इस एक्ट्रेस की हिल गई थी दुनिया, फिर फिल्मों में...

बताया जाता है कि ललिता पवार का इलाज भी गलत तरह से हो गया, जिसके चलते उनके शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था. इस घटना के बाद उन्हें फिल्मों में लीड रोल की बजाय सपोर्टिंग रोल ही मिले. Source: Bollywoodlife.com