एक्टर के थप्पड़ से इस एक्ट्रेस की हिल गई थी दुनिया, फिर फिल्मों में...
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 01, 2025
सिनेमा की दुनिया की मशहूर अभिनेत्री रहीं ललिता पवार ने 1950-60 के दशक में अपने काम से लोगों का ध्यान खींचा. ललिता पवार ने हिंदी, मराठी, गुजराती सिनेमा में एक्टिंग की है.
Source:
Bollywoodlife.com
ललिता पवार के निगेटिव किरदार को काफी याद किया जाता है. उन्होंने रामानंद सागर की 'रामायण' में 'मंथरा' का रोल किया था. हालांकि, निजी जिंदगी में वह अपने रील लाइफ से काफी अलग थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
ललिता पवार ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू किया था. उनकी एक फिल्म 'जंग-ए-आजादी' की शूटिंग के दौरान एक घटना ने उनकी जिंदगी हिला दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, फिल्म के एक सीन के दौरान एक्टर भगवान दादा ने ललित पवार को इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया था कि उनके कान से खून बहने लगा था. भगवान दादा से ये घटना गलती से हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस घटना के बाद ललित पवार का चेहरा खराब हो गया था. थप्पड़ लगने के बाद उनकी बायीं आंख स्थायी रूप से डैमेज हो गई और वो आधी बंद ही रही. उनके कान का पर्दा फट गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
बताया जाता है कि ललिता पवार का इलाज भी गलत तरह से हो गया, जिसके चलते उनके शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था. इस घटना के बाद उन्हें फिल्मों में लीड रोल की बजाय सपोर्टिंग रोल ही मिले.
Source:
Bollywoodlife.com
ललित पवार ने निर्माता गणपतराव पवार के साथ शादी की थी और दोनों का तलाक हो गया था. उन्होंने फिर निर्माता राज कुमार गुप्ता संग शादी की थी. उनका 1998 में 81 साल की उम्र में निधन हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Indian Idol के इस सीजन का विनर है Paatal Lok 2 का खूंखार विलेन
अगली वेब स्टोरी देखें.