एक्टर के थप्पड़ से इस एक्ट्रेस की हिल गई थी दुनिया, फिर फिल्मों में...

Shashikant Mishra | Feb 01, 2025

सिनेमा की दुनिया की मशहूर अभिनेत्री रहीं ललिता पवार ने 1950-60 के दशक में अपने काम से लोगों का ध्यान खींचा. ललिता पवार ने हिंदी, मराठी, गुजराती सिनेमा में एक्टिंग की है.

ललिता पवार के निगेटिव किरदार को काफी याद किया जाता है. उन्होंने रामानंद सागर की 'रामायण' में 'मंथरा' का रोल किया था. हालांकि, निजी जिंदगी में वह अपने रील लाइफ से काफी अलग थीं.

ललिता पवार ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू किया था. उनकी एक फिल्म 'जंग-ए-आजादी' की शूटिंग के दौरान एक घटना ने उनकी जिंदगी हिला दी थी.

दरअसल, फिल्म के एक सीन के दौरान एक्टर भगवान दादा ने ललित पवार को इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया था कि उनके कान से खून बहने लगा था. भगवान दादा से ये घटना गलती से हुई थी.

इस घटना के बाद ललित पवार का चेहरा खराब हो गया था. थप्पड़ लगने के बाद उनकी बायीं आंख स्थायी रूप से डैमेज हो गई और वो आधी बंद ही रही. उनके कान का पर्दा फट गया था.

बताया जाता है कि ललिता पवार का इलाज भी गलत तरह से हो गया, जिसके चलते उनके शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था. इस घटना के बाद उन्हें फिल्मों में लीड रोल की बजाय सपोर्टिंग रोल ही मिले.

ललित पवार ने निर्माता गणपतराव पवार के साथ शादी की थी और दोनों का तलाक हो गया था. उन्होंने फिर निर्माता राज कुमार गुप्ता संग शादी की थी. उनका 1998 में 81 साल की उम्र में निधन हो गया था.

