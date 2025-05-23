Cannes 2025: कान्स में छाईं नितांशी गोयल! प्रिंसेस लुक में बिखेरा हुस्न का जादू, हर तस्वीर में दिखी रॉयल एलिगेंस
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| May 23, 2025
'लापता लेडीज' से अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली नितांशी गोयल कान्स में अपने लुक को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं.
नितांशी ने एक बार फिर रेड कार्पेट से अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रहीं हैं.
लेटेस्ट फोटोज में एक्ट्रेस प्रिंसेस लुक में नजर आ रहीं हैं, जिसमें नितांशी शर्ट फ्रॉक पहने दिख रहीं हैं.
नितांशी की ड्रेस पर पीछे रिबन लगा हुआ है, उनकी इस ड्रेस पर मोतियों के हेवी वर्क को किया गया है.
ओपन हेयर, न्यूड मेकअप के साथ एक्ट्रेस ने फिंगर में रिंग पहनकर अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.
नितांशी ने तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'कान्स ने बुलाया और परी बनकर आई.'
नितांशी के लेटेस्ट लुक से नजरें हटने का नाम नहीं ले रहीं हैं, इस ड्रेस में एक्ट्रेस किसी बार्बी डॉल से कम नहीं दिख रहीं हैं.
फैंस भी उनकी खूबसूरती के आगे अपना दिल हार बैठे हैं, लोग उनकी खूबसूरती पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
