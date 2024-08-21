लारा दत्ता ने मिस इंडिया कंटेस्टेंट प्रियंका चोपड़ा को सिखाया था मेकअप

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 21, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता ने 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था।

Source: Bollywoodlife.com

लारा दत्ता के साथ ही प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने सिर सजाया था।

Source: Bollywoodlife.com

इन दोनों के अलावा इस कॉम्पटीशन में दीया मिर्जा ने भी हिस्सा लिया था।

Source: Bollywoodlife.com

दीया मिर्जा ने भी मिस एशिया पेसिफिक इंटरनैशनल का क्राउन जीता था।

Source: Bollywoodlife.com

इन तीनों हसीनाओं के बीच कॉम्पटीशन से ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी।

Source: Bollywoodlife.com

लारा दत्ता ने पैजन्ट के दौरान प्रियंका चोपड़ा और दीया मिर्जा की काफी मदद की थी।

Source: Bollywoodlife.com

प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ' लारा ने मुझे सिखाया था कि स्किन के अनुसार सही मेकअप का चुनाव कैसे किया जाता है' ।

Source: Bollywoodlife.com

प्रियंका ने बताया था कि 'मैं लारा को देख काफी कुछ सीखती थी और मैं उनको काफी मानती हूं।'

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, प्रियंका चोपड़ा और दीया मिर्जा लारा दत्ता को मां कहकर बुलाती थीं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: तवायफों की दिल दहला देने वाली हकीकत दिखाती हैं ओटीटी पर मौजूद ये मूवी-सीरीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.