लारा दत्ता ने मिस इंडिया कंटेस्टेंट प्रियंका चोपड़ा को सिखाया था मेकअप
| Aug 21, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता ने 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था।
लारा दत्ता के साथ ही प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने सिर सजाया था।
इन दोनों के अलावा इस कॉम्पटीशन में दीया मिर्जा ने भी हिस्सा लिया था।
दीया मिर्जा ने भी मिस एशिया पेसिफिक इंटरनैशनल का क्राउन जीता था।
इन तीनों हसीनाओं के बीच कॉम्पटीशन से ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी।
लारा दत्ता ने पैजन्ट के दौरान प्रियंका चोपड़ा और दीया मिर्जा की काफी मदद की थी।
प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ' लारा ने मुझे सिखाया था कि स्किन के अनुसार सही मेकअप का चुनाव कैसे किया जाता है' ।
प्रियंका ने बताया था कि 'मैं लारा को देख काफी कुछ सीखती थी और मैं उनको काफी मानती हूं।'
बता दें, प्रियंका चोपड़ा और दीया मिर्जा लारा दत्ता को मां कहकर बुलाती थीं।
