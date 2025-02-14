वायरल गर्ल मोनालिसा को फॉलो करता है ये दिग्गज एक्टर, नाम जानकर उड़ेंगे होश
Pratibha Gaur
| Feb 14, 2025
महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा अब हीरोइन बनने वाली हैं, जिसके लिए वह मुंबई भी पहुंच गई हैं.
मुंबई में मोनालिसा के लुक्स से लेकर उनकी पढ़ाई और एक्टिंग क्लासेस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है.
बता दें कि मोनालिसा के इंस्टाग्राम पर हजारों की संख्या में फॉलोवर्स हैं और लोग उन्हें खूब प्यार करते हैं.
लेकिन आपको बता दें कि मोनालिसा को इंस्टाग्राम पर दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत फॉलो करते हैं.
ऐसे में हर कोई हैरान है कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत कैसे किसी को फॉलो कर सकते हैं.
बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम हैंडल फिलहाल उनका परिवार हैंडल कर रहा है.
बता दें कि मोनालिसा बॉलीवुड में 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से डेब्यू करने वाली हैं.
इस फिल्म को सनोज मिश्रा डायरेक्ट करेंगे.
इस फिल्म के लिए मोनालिसा ने अपना पूरा हुलैया बदल लिया है और खुद को एक्टिंग के लिए तैयार कर रही हैं.
