कुंभ मेले की वजह से हिट हुईं थीं ये फिल्में, डायलॉग सुनकर सिनेमाघरों में बजी थीं सीटियां

बॉलीवुड और कुंभ मेले का बहुत ही गहरा नाता है. बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें दावा किया जा चुका है कि परिवार के बच्चे मेले में खो गए. बाद में कहानी आगे बढ़ती है और परिवार के लोगों की बच्चे से मुलाकात होती है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं. Source: Instagram