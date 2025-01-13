कुंभ मेले की वजह से हिट हुईं थीं ये फिल्में, डायलॉग सुनकर सिनेमाघरों में बजी थीं सीटियां
Bollywoodlife.com | Jan 13, 2025
बॉलीवुड और कुंभ मेले का बहुत ही गहरा नाता है. बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें दावा किया जा चुका है कि परिवार के बच्चे मेले में खो गए. बाद में कहानी आगे बढ़ती है और परिवार के लोगों की बच्चे से मुलाकात होती है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं.
विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की फिल्म की कहानी कुंभ मेले से ही शुरू होती है. कहानी में दिखाया जाता है कि किस तरह से 3 भाई जवान होने के बाद एक दूसरे से टकराते हैं.
फिल्म का फेमस डायलॉग, 'कुंभ के मेले में बिछड़े तीन भाई… अब मिलेंगे या नहीं' आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं.
रेखा और हेमा मालिनी की फिल्म धर्मात्मा में कुंभ मेले का है. इस सीन में एक परिवार कुंभ के मेले में बिछड़ जाता है. फिल्म का डायलॉग है- यह मेला तो बस नाम है, यहां हर कोई अपनी किस्मत का सौदा करने आया है.
जेनिलिया डिसूजा और रितेश देशमुख की फिल्म तुझे मेरी कसम में भी कुंभ मेला के बारे में बात की गई है. हालांकि ये डायलॉग आज भी लोगों की जबां पर रखा हुआ है.
फिल्म का डायलॉग, कहीं कुंभ के मेले में तो नहीं बिछड़ गए थे, ऐसे अजनबी से क्यों लगते हो... को देखकर जेनिलिया डिसूजा और रितेश देशमुख के फैंस काफी इमोशनल हो गए थे.
बॉबी देओल की फिल्म में कुंभ मेले का एक सीन कहानी में जोड़ा गया है। फिल्म का डायलॉग, कुंभ के मेले में मेरा भाई सोहन बिछड़ गया था, दर्शकों को हंसाने पर मजबूर कर देता है.
अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में भी कुंभ मेले की बात की गई है। फिल्म का डायलॉग, कुंभ के मेले में जो खो गया, उसे फिर से ढूंढ पाना मुश्किल है. लेकिन यादें, वो हमेशा साथ रहती हैं... सुनकर सब लोग इमोशनल हो गए थे.
