गोल्डन ग्लो में छाईं अवनीत कौर, ट्रेडिशनल अवतार से जीता फैंस का दिल
Masummba Chaurasia
| Sep 08, 2025
अवनीत कौर इन दिनों अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.
पीले-गोल्डन शेड के ट्रेडिशनल आउटफिट में अवनीत का यह लुक बेहद रॉयल और एलिगेंट लग रहा है.
उन्होंने हेवी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के साथ सिंपल लेकिन ग्रेसफुल लुक अपनाया है.
लो बन हेयरस्टाइल और मिनिमल मेकअप उनके इस अंदाज को और भी खास बना रहा है.
मैचिंग जूतियों ने उनके ट्रेडिशनल लुक को परफेक्ट टच दिया है.
फैंस अवनीत की इन तस्वीरों पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं.
हाल ही में अवनीत अपनी फिल्म 'लव इन वियतनाम' के प्रमोशन्स को लेकर भी चर्चा में हैं.
अवनीत की ये फोटोज यह साबित करती हैं, कि वो वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हर लुक में दिल जीत लेती हैं.
