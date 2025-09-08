गोल्डन ग्लो में छाईं अवनीत कौर, ट्रेडिशनल अवतार से जीता फैंस का दिल

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Sep 08, 2025

अवनीत कौर इन दिनों अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पीले-गोल्डन शेड के ट्रेडिशनल आउटफिट में अवनीत का यह लुक बेहद रॉयल और एलिगेंट लग रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने हेवी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के साथ सिंपल लेकिन ग्रेसफुल लुक अपनाया है.

Source: Bollywoodlife.com

लो बन हेयरस्टाइल और मिनिमल मेकअप उनके इस अंदाज को और भी खास बना रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

मैचिंग जूतियों ने उनके ट्रेडिशनल लुक को परफेक्ट टच दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस अवनीत की इन तस्वीरों पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में अवनीत अपनी फिल्म 'लव इन वियतनाम' के प्रमोशन्स को लेकर भी चर्चा में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अवनीत की ये फोटोज यह साबित करती हैं, कि वो वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हर लुक में दिल जीत लेती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: गोविंदा की भांजी को पति ने बीच सड़क पर किया किस, रोमांटिक फोटोज वायरल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.