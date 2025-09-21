ट्रेडिशनल लुक में अवनीत कौर का कहर, किलर पोज देख यूजर बोली- 'आपने तो हम लड़कियों को...'
Sadhna Mishra
| Sep 21, 2025
अवनीत कौर ने एक बार फिर से अपने लेटेस्ट लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
अनवीत इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'लव इन वियतनाम' को लेकर चर्चा में हैं.
इसी बीच उन्होंने अपने देसी अवतार से फैंस पर कहर बरपाया है.
अवनीत ने अब लाल सूट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखकर फैंस दीवाने हो रहे हैं.
इस ट्रेडिशनल लुक में अवनीत ने कैमरे के सामने कई शानदार पोज दिए.
अवनीत की फोटोज पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया है. लड़के ही नहीं बल्कि, लड़कियां भी उनके इस लुक पर फिदा हैं.
एक यूजर ने लिखा, 'आपने तो हम लड़कियों के भी घायल कर दिया अपने प्यार में.'
एक्ट्रेस का यह लुक उनकी अपकमिंग फिल्म 'लव इन वियतनाम' के दिल्ली प्रमोशन के लिए खास था.
इस मूवी में उनके साथ चार्मिंग एक्टर शांतनु माहेश्वरी भी लीड रोल में दिखाई दिए थे.
यह फिल्म 1 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फैंस से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था.
