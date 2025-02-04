लवयापा एक्ट्रेस ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, क्रॉप टॉप में बेड पर...
Sadhna Mishra
| Feb 04, 2025
दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं.
जल्द ही एक्ट्रेस की फिल्म लवयापा और नादानियां रिलीज होने वाली है.
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने सिजलिंग लुक से इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है.
दरअसल, खुशी कपूर ने कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी दिलकश अदाएं देखने को मिल रही है.
लेटेस्ट फोटोज में लवपाया एक्ट्रेस बेडरुम में बेड पर पोज देती नजर आ रही हैं.
बेज कलर के क्रॉप टॉप के साथ मैचिंग पैंट पहने एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक पोज दिए.
खुशी के इस लुक के साथ फैंस उनके फिगर के भी दीवाने बन चुके हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए खुशी ने लिखा, 'तेरे इश्क में...'
बता दें कि खुशी ने 'द आर्चीज' से एक्टिंग में कदम रखा था और जल्द ही उनकी 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं.
