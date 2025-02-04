लवयापा एक्ट्रेस ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, क्रॉप टॉप में बेड पर...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 04, 2025

दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जल्द ही एक्ट्रेस की फिल्म लवयापा और नादानियां रिलीज होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने सिजलिंग लुक से इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, खुशी कपूर ने कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी दिलकश अदाएं देखने को मिल रही है.

Source: Bollywoodlife.com

लेटेस्ट फोटोज में लवपाया एक्ट्रेस बेडरुम में बेड पर पोज देती नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बेज कलर के क्रॉप टॉप के साथ मैचिंग पैंट पहने एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक पोज दिए.

Source: Bollywoodlife.com

खुशी के इस लुक के साथ फैंस उनके फिगर के भी दीवाने बन चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए खुशी ने लिखा, 'तेरे इश्क में...'

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि खुशी ने 'द आर्चीज' से एक्टिंग में कदम रखा था और जल्द ही उनकी 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'विवाह' फिल्म छोड़ना चाहते थे शाहिद कपूर, डायरेक्टर से की थी...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.