आखिर क्यों Priyanka Chopra अपनी पहली फिल्म 'अनुबंध' साइन करते समय रो पड़ी थीं? मां Madhu Chopra ने किया खुलासा
| Nov 30, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अब एक बड़ी स्टार बन गई हैं, वो हॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं.
प्रियंका चोपड़ा और उनकी मां डॉक्टर मधु चोपड़ा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल को लेकर बात करती नजर आती हैं.
वहीं इस बार फिर से मधु चोपड़ा ने बेटी प्रियंका चोपड़ा की प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक खुलासा किया है.
मधु चोपड़ा ने शो 'समथिंग बिगर' में खुलासा किया कि प्रियंका को एक्टिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी.
मगर मां मधु चोपड़ा ने प्रियंका से कहा कि वो कुछ महीने के लिए एक्टिंग को एक मौका दें और फिर तय करें कि इसे आगे क्या करना है.
प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, जिसके बाद उनके पास फिल्मों के कई ऑफर आने लगे थे.
मधु चोपड़ा ने बताया कि प्रियंका के पास कई फिल्में साइन करने के ऑफर आ रहे थे मगर वो आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती थी.
मधु चोपड़ा ने बताया कि प्रियंका एक होशियार और बुद्धिमान लड़की थी वो साइंस में आगे कुछ करना चाहती थी.
मधु चोपड़ा ने बताया जब प्रियंका ने अपनी पहली फिल्म 'अनुबंध' साइन की थी तब उसके आंखों में आंसू थे और वो रो पड़ी थी.
मधु चोपड़ा ने बताया फिर उन्होंने कैसे प्रियंका को फिल्म के लिए मनाते हुए कहा कि 'कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारा मन नहीं लगे तो तुम इसे छोड़ देना.'
मगर फिर प्रियंका चोपड़ा को फिल्में करने में मजा आने लगा हालांकि पहली फिल्म के बाद उन्होंने अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया था.
