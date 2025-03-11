ऑफ शोल्डर रेड गाउन में धक-धक गर्ल ने मचाया तहलका, 57 की उम्र दिखाया हुस्न का जलवा

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Mar 11, 2025

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित भले ही अब कम फिल्मों में नजर आती हों, लेकिन उनकी खूबसूरती और स्टाइल का जलवा बरकरार है.

सोशल मीडिया पर वह अकसर अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का दिल जीत लेती हैं. हाल ही में IIFA अवॉर्ड्स में उनका शानदार लुक देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं.

माधुरी दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह रेड डीपनेक गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

उन्होंने खुले कर्ली बालों, सटल मेकअप और गले में चार लेयर वाले डायमंड सेट से अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.

इन तस्वीरों में उनका हर पोज फैंस को दीवाना बना रहा है. जिसपर उनके फैंस भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं.

माधुरी दीक्षित ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, ''स्पॉटलाइट चालू है, और मैं अभी शुरुआत कर रही हूं...''

फैंस उनकी तस्वीरों को देख क्रेजी हो रहे हैं, किसी ने उन्हें 'डिवाइन ब्यूटी' कहा तो कोई बोला 'आपने देश को गर्व महसूस करवाया है.''

वर्कफ्रंट की बात करें तो माधुरी दीक्षित आखिरी बार 'भूल भुलैया 3' में नजर आई थीं, जिसमें उन्होंने कार्तिक आर्यन और विद्या बालन के साथ स्क्रीन शेयर की थी.

माधुरी की ये तस्वीरें देखकर साफ है, कि उम्र उनके स्टाइल और ग्रेस पर कोई असर नहीं डाल सकी. उनका हर लुक आज भी उतना ही ग्लैमरस और ट्रेंडी है, जितना पहले था.

