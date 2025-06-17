बॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस हैं डांसर नंबर वन, धमाकेदार डांस से हिला देती हैं फ्लोर
Shreya Pandey
Jun 17, 2025
माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे शानदार डांसर और एक्ट्रेस हैं.
ऐश्वर्या राय ने कई फिल्मों में धमाकेदार डांस किया है.
हेमा मालिनी एक भरतनाट्यम डांसर हैं. इन्होंने बड़े मंच पर डांस किया है.
श्रुति हासन भी इंडस्ट्री की बेस्ट डांसर में एक हैं.
रानी मुखर्जी भी ओडिसी डांसर हैं.
प्रियंका चोपड़ा ने भी कई फिल्मों में जोरदार ठुमके लगाए हैं.
विद्या बालन भी कथक नृत्य के लिए बहुत फेमस हैं.
