बॉलीवुड के इन सितारों ने मां-बाप की पसंद से की थी शादी

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 03, 2024

शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत से साल 2015 में शादी की थी।

Source: Bollywoodlife.com

माधुरी दीक्षित ने अपने मां-बाप के पसंद से डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से शादी रचाई थी।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में विवेक ओबेरॉय और प्रियंका अल्वा का नाम भी शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

नील नितिन मुकेश और रुक्म‍िणी सहाय ने अरेंज मैरिज किया है।

Source: Bollywoodlife.com

शम्मी कपूर ने 14 अगस्त 2011 को नीला देवी से शादी की थी।

Source: Bollywoodlife.com

निकितिन धीर ने अपने माता-पिता की पसंद से कृतिका सेंगर से शादी की है।

Source: Bollywoodlife.com

1946 में राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा शादी के बंधन में बंधे थे।

Source: Bollywoodlife.com

धनुष और ऐश्वर्या ने भी अरेंज मैरिज किया था लेकिन अब दोनों अलग हैं।

Source: Bollywoodlife.com

अरेंज मैरिज के लिस्ट में राकेश रोशन और पिंकी रोशन का नाम शुमार है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: तमन्ना भाटिया ने इन साउथ फिल्मों से मचाया गदर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.