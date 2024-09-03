बॉलीवुड के इन सितारों ने मां-बाप की पसंद से की थी शादी
Bollywoodlife.com
| Sep 03, 2024
शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत से साल 2015 में शादी की थी।
Bollywoodlife.com
माधुरी दीक्षित ने अपने मां-बाप के पसंद से डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से शादी रचाई थी।
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में विवेक ओबेरॉय और प्रियंका अल्वा का नाम भी शामिल है।
Bollywoodlife.com
नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी सहाय ने अरेंज मैरिज किया है।
Bollywoodlife.com
शम्मी कपूर ने 14 अगस्त 2011 को नीला देवी से शादी की थी।
Bollywoodlife.com
निकितिन धीर ने अपने माता-पिता की पसंद से कृतिका सेंगर से शादी की है।
Bollywoodlife.com
1946 में राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा शादी के बंधन में बंधे थे।
Bollywoodlife.com
धनुष और ऐश्वर्या ने भी अरेंज मैरिज किया था लेकिन अब दोनों अलग हैं।
Bollywoodlife.com
अरेंज मैरिज के लिस्ट में राकेश रोशन और पिंकी रोशन का नाम शुमार है।
Bollywoodlife.com
