पूनम पांडे से लेकर राखी सावंत तक, कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं ये सितारे
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 10, 2025
बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन कुंभ में स्नान कर चुके हैं. बताया जा रहा है कि वो इस साल भी जाने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिल्पा शेट्टी ने साल 2013 में कुंभ के मौके पर स्नान किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
पूनम पांडे भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन में शामिल हो चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
विवेक ओबेरॉय भी कुंभ के आयोजन में शामिल हो चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रीति जिंटा ने भी कुंभ के मौके पर जाकर संगम में स्नान किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
राखी सावंत भी कुंभ में शामिल हो चुकी हैं. उनकी कुंभ की फोटोज सामने आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
बताते चलें कि साल 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ चलने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रोंगटे खड़े कर देंगी ये धांसू साइन्स फिक्शन फिल्में, इस वीकेंड OTT पर जरूर लें मजा
अगली वेब स्टोरी देखें.