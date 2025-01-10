पूनम पांडे से लेकर राखी सावंत तक, कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं ये सितारे

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 10, 2025

बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन कुंभ में स्नान कर चुके हैं. बताया जा रहा है कि वो इस साल भी जाने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शिल्पा शेट्टी ने साल 2013 में कुंभ के मौके पर स्नान किया था.

Source: Bollywoodlife.com

पूनम पांडे भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन में शामिल हो चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

विवेक ओबेरॉय भी कुंभ के आयोजन में शामिल हो चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा ने भी कुंभ के मौके पर जाकर संगम में स्नान किया है.

Source: Bollywoodlife.com

राखी सावंत भी कुंभ में शामिल हो चुकी हैं. उनकी कुंभ की फोटोज सामने आई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

बताते चलें कि साल 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ चलने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रोंगटे खड़े कर देंगी ये धांसू साइन्स फिक्शन फिल्में, इस वीकेंड OTT पर जरूर लें मजा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.