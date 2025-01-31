समंदर किनारे महाकुंभ वाली मोनालिसा ने अब किया... नई फोटोज देख फैंस...
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 31, 2025
महाकुंभ वाली मोनालिसा रातों रात स्टार बन गईं और फिल्मों में आने के लिए तैयार हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर मोनालिसा के एक से एक फोटोज और वीडियोज तहलका मचा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच मोनालिसा के नए लुक ने फैंस की नीदें उड़ा दी हैं. इस बार मोनालिसा ने ट्रेडिशनल अवतार दिखाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब तक मोनालिसा का बोल्ड लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया था, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा का ब्लू साड़ी में नया लुक आया है, जो सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार मोनालिसा समंदर किनारे अपना जलवा दिखा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने इस साड़ी वाले लुक से अच्छे अच्छों के होश उड़ा दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार फैंस के साथ साथ ट्रोलर्स भी मोनालिसा की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कुछ फैंस का कहना है कि शायद मोनालिसा फिल्म के सेट पर पहुंच गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि मोनालिसा राजकुमार राव के भाई के साथ फिल्म करने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कॉलेज स्टूडेंट बनकर बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों छाप चुकी हैं रश्मिका मंदाना, कमाई के आगे...
अगली वेब स्टोरी देखें.