समंदर किनारे महाकुंभ वाली मोनालिसा ने अब किया... नई फोटोज देख फैंस...

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 31, 2025

महाकुंभ वाली मोनालिसा रातों रात स्टार बन गईं और फिल्मों में आने के लिए तैयार हैं.

सोशल मीडिया पर मोनालिसा के एक से एक फोटोज और वीडियोज तहलका मचा रहे हैं.

इसी बीच मोनालिसा के नए लुक ने फैंस की नीदें उड़ा दी हैं. इस बार मोनालिसा ने ट्रेडिशनल अवतार दिखाया है.

अब तक मोनालिसा का बोल्ड लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया था, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया.

मोनालिसा का ब्लू साड़ी में नया लुक आया है, जो सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है.

इस बार मोनालिसा समंदर किनारे अपना जलवा दिखा रही हैं.

मोनालिसा ने इस साड़ी वाले लुक से अच्छे अच्छों के होश उड़ा दिए हैं.

इस बार फैंस के साथ साथ ट्रोलर्स भी मोनालिसा की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कुछ फैंस का कहना है कि शायद मोनालिसा फिल्म के सेट पर पहुंच गई हैं.

बता दें कि मोनालिसा राजकुमार राव के भाई के साथ फिल्म करने वाली हैं.

