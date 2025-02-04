महाकुंभ वाली मोनालिसा को मात देने के लिए लड़की ने पार कीं हदें, तौलिया लपेट घाट किनारे किया...

Kavita | Feb 04, 2025

महाकुंभ में वायरल होकर मोनालिसा स्टार बन गई हैं.

मोनालिसा जल्द ही फिल्मों में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग भी शुरू होने वाली है.

लेकिन मोनालिसा को टक्कर देने सोशल मीडिया पर एक और लड़की सामने आई है.

ये लड़की महाकुंभ में तौलिया लपेटकर घाट पर घूमती नजर आई है.

इस लड़की ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जो अब तहलका मचा रहा है.

इस वीडियो को देखकर अब लोग काफी ज्यादा भड़क गए हैं और लड़की को खरी खोटी सुना रहे हैं.

लोगों के घटिया कमेंट सुनकर इस लड़की को अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन तक बंद करना पड़ा.

बता दें सोशल मीडिया पर ये वायरल गर्ल इंस्टाग्राम पर अपने अलग-अलग तरीके के वीडियो शेयर करती रहती है.

