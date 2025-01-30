वायरल होते ही लगी Maha Kumbh वाली मोनालिसा की लॉटरी? कमा डालें...
Kavita
| Jan 30, 2025
महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा रातों रात स्टार बन गई है.
मोनालिसा को बोल्ड लुक भी सामने आ गया है.
इतना ही नहीं, उनके हाथ एक बॉलीवुड की फिल्म भी लग गई है.
इसी बीच खबर आ रही है कि मोनालिसा ने 10 दिन के अंदर 10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
अब इस खबर की सच्चाई खुद मोनालिसा ने बताई है, जो काफी शॉकिंग है.
मोनालिसा ने 10 करोड़ रुपये कमाने की खबर का खंडन किया है. उनका कहना है कि ये खबर गलत है.
मोनालिसा ने बताया कि अगर उन्होंने 10 करोड़ रुपये कमाए होते तो उनकी हालत ऐसी नहीं होती.
मोनालिसा के पिता का कहना है कि बेटी को मिली अचानक प्रसिद्धि के कारण उनका काम चौपट हो गया है.
लोग उनकी दुकान पर आते जरूर है, लेकिन हर कोई मोनालिसा के साथ फोटो क्लिक करवाने की मांग करता है और इस वजह से माला बेचने का बिजनेस चौपट हो गया.
मोनालिसा ने भी खुलासा किया है कि उन्होंने घर चलाने के लिए 35 हजार रुपये उधार लिए हैं.
