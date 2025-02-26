बचपन में कैसी दिखती थी वायरल गर्ल मोनालिसा? महाकुंभ ने बदल दी जिंदगी, बन गईं सोशल मीडिया स्टार
Feb 26, 2025
महाकुंभ में माला बेचकर फेमस हुईं मोनालिसा अब इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं. उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक्स की हर तरफ चर्चा हो रही है.
हाल ही में मोनालिसा ने अपने बचपन की तस्वीर शेयर की, जिसे देखकर लोग उनके जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन पर हैरान रह गए.
मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की एक फोटो और अभी की लेटेस्ट फोटो को दिखाया है.
बचपन की फोटो में वह पोनीटेल और सिंपल कपड़ों में बेहद मासूम नजर आ रही हैं, जबकि अब वह लंबे बालों, ग्लोइंग मेकअप और स्टाइलिश आउटफिट में एक स्टार की तरह दिख रही हैं.
उनके इस मेकओवर को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, महाकुंभ के दौरान मोनालिसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं.
जिसके बाद वह अचानक सुर्खियों में आ गईं. लोगों ने उनकी मासूमियत और खूबसूरती को खूब पसंद किया.
अब मोनालिसा ने अपने सपनों की उड़ान भरनी शुरू कर दी है. वह एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग ले रही हैं, और जल्द ही अपनी पहली फिल्म में नजर आएंगी.
मोनालिसा ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, "पहले और अब.", उनकी इस जर्नी को देखकर फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.
बचपन में सादगी और अब ग्लैमर से भरे लुक के साथ मोनालिसा ने यह साबित कर दिया है, कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है.
अब सबकी निगाहें उनकी पहली फिल्म पर टिकी हैं, जहां वह अपनी एक्टिंग स्किल्स से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं.
