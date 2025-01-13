Mahakumbh 2025: ये स्टार्स महाकुंभ में करेंगे परफॉर्म, अद्भुत होगा नजारा

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 13, 2025

प्रयाराज में होने वाले महाकुंभ का 13 जनवरी से शुभारंभ हो गया है. इसमें कई स्टार्स परफॉर्म करने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

महाकुंभ के पहले दिन मशहूर सिंगर शंकर महादेव अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस अदा शर्मा महाकुंभ में शिव तांडव स्तोत्र पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कैलाश खेर का 23 फरवरी को कार्यक्रम होगा. सिंगर के सुनने के लिए लोग उत्साहित हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सिंगर कविता कृष्णमूर्ति अपनी प्यारी आवाज से महाकुंभ में आए लोगों का ध्यान खींचने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मोहित चौहान महाकुंभ में 24 फरवरी को प्रस्तुति देने वाले हैं. मोहित चौहान इस आयोजन में चार चांद लगा देंगे.

Source: Bollywoodlife.com

शान भी प्रयागराज में परफॉर्मेंस देने वाले हैं. इन स्टार्स के कार्यक्रम कुंभ मेला मैदान के गंगा पंडाल में होगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'चिंता दूर...', TV एक्टर सिद्धार्थ निगम ने किया महाकुंभ स्नान

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.