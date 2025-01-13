Mahakumbh 2025: ये स्टार्स महाकुंभ में करेंगे परफॉर्म, अद्भुत होगा नजारा
Shashikant Mishra
| Jan 13, 2025
प्रयाराज में होने वाले महाकुंभ का 13 जनवरी से शुभारंभ हो गया है. इसमें कई स्टार्स परफॉर्म करने वाले हैं.
महाकुंभ के पहले दिन मशहूर सिंगर शंकर महादेव अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं.
एक्ट्रेस अदा शर्मा महाकुंभ में शिव तांडव स्तोत्र पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाली हैं.
कैलाश खेर का 23 फरवरी को कार्यक्रम होगा. सिंगर के सुनने के लिए लोग उत्साहित हैं.
सिंगर कविता कृष्णमूर्ति अपनी प्यारी आवाज से महाकुंभ में आए लोगों का ध्यान खींचने वाली हैं.
मोहित चौहान महाकुंभ में 24 फरवरी को प्रस्तुति देने वाले हैं. मोहित चौहान इस आयोजन में चार चांद लगा देंगे.
शान भी प्रयागराज में परफॉर्मेंस देने वाले हैं. इन स्टार्स के कार्यक्रम कुंभ मेला मैदान के गंगा पंडाल में होगा.
