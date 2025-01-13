महाकुंभ 2025 में शिव तांडव करेंगी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, देख फट जाएंगी आंखें
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला आज यानी 13 जनवरी से शुरू हो गया है.
महाकुंभ में इस बार कई बॉलीवुड के सितारे परफॉर्मेस देने वाले हैं.
इस लिस्ट में फिल्म द केरल स्टोरी की एक्ट्रेसेस का नाम भी शामिल है.
अदा शर्मा महाकुंभ में अपनी लाइव परफॉर्मेंस से हर किसी का ध्यान खींचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.
अदा बॉलीवुड के कई कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा ले चुकी हैं.
अदा पहली बार महाकुंभ में शामिल होंगी और इसी बार उनका परफॉर्मेंस भी होगा.
महाकुंभ में अदा शर्मा शिव तांडव पर परफॉर्म करेंगी.
बता दें कि बॉलीवुड में फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म 1920 से कदम रखा था
एक्ट्रेस को पहचान फिल्म द केरल स्टोरी से मिली.
