कुंभ 2025 में सबसे खूबसूरत साध्वी हर्षा रिछारिया की जानें शैक्षणिक योग्यता
| Jan 14, 2025
हर्षा रिछारिया भोपाल की रहने वाली हैं. और फिलहाल उत्तराखंड में रह रही हैं.
हालांकि हर्षा ने ये साफ-साफ कहा है की वो कोई साध्वी नहीं हैं. लेकिन वो अभी साधना कर रही हैं.
ऐसे में आइए इनके गुरु के बारे में जानते हैं और आपको बताते है हर्षा और क्या-क्या करती हैं.
महाकुंभ 2025 से आई हर्षा रिछारिया की फोटोज और वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं.
आइए हर्षा रिछारिया की पढ़ाई के बारे में जानते हैं.
हर्षा ने अपनी स्कूली पढ़ाई उत्तराखंड से पूरी की है. इनका घर उत्तराखंड में ही है.
कई लोग हर्षा को सबसे सुंदर साध्वी का भी टैग दे रहे हैं.
बता दें की हर्षा एक फेमस सोशल एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर हैं.
