Mamta Kulkarni से छिन गया महामंडलेश्वर पद, इस कारण किन्नर अखाड़े से निकाला गया बाहर!
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 31, 2025
महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े ने एक बड़ा कदम उठाया है, दरअसल ममता कुलकर्णी को अखाड़े से बाहर कर दिया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके साथ ही इस अखाड़े ने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से बाहर कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण को अखाड़े से बाहर करते हुए कहा कि अब जल्द ही किन्नर अखाड़े का पुनर्गठन किया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋषि अजय दास ने कहा कि यह कदम अखाड़े के पुनर्गठन की दिशा में उठाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने हाल ही में संन्यासी जीवन को त्याग दिया और महामंडलेश्वर बन गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि ममता के महामंडलेश्वर बनने को लेकर लेकर संत समाज ने काफी विरोध जताया था.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि ममता कुलकर्णी हाल ही में दुबई से भारत वापस लौटी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो ममता कुलकर्णी ने दुबई में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने बताया कि उनका रूझान साल 1998 के बाद आध्यात्म की ओर बढ़ गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: महाकुंभ से देशभर में वायरल हुई मोनालिसा की चमक गई किस्मत, डेब्यू फिल्म के लिए मिली इतनी फीस, रातों रात बन गईं लखपति
अगली वेब स्टोरी देखें.