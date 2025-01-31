Mamta Kulkarni से छिन गया महामंडलेश्वर पद, इस कारण किन्नर अखाड़े से निकाला गया बाहर!

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 31, 2025

महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े ने एक बड़ा कदम उठाया है, दरअसल ममता कुलकर्णी को अखाड़े से बाहर कर दिया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

इसके साथ ही इस अखाड़े ने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से बाहर कर दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण को अखाड़े से बाहर करते हुए कहा कि अब जल्द ही किन्नर अखाड़े का पुनर्गठन किया जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

ऋषि अजय दास ने कहा कि यह कदम अखाड़े के पुनर्गठन की दिशा में उठाया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने हाल ही में संन्यासी जीवन को त्याग दिया और महामंडलेश्वर बन गई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि ममता के महामंडलेश्वर बनने को लेकर लेकर संत समाज ने काफी विरोध जताया था.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि ममता कुलकर्णी हाल ही में दुबई से भारत वापस लौटी थीं.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स की मानें तो ममता कुलकर्णी ने दुबई में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया था.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने बताया कि उनका रूझान साल 1998 के बाद आध्यात्म की ओर बढ़ गया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: महाकुंभ से देशभर में वायरल हुई मोनालिसा की चमक गई किस्मत, डेब्यू फिल्म के लिए मिली इतनी फीस, रातों रात बन गईं लखपति

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.