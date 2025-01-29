'मैं यहां रहती हूं और यह मेरा...', कैसा है महाकुंभ की मोनालिसा का घर? कैमरे पर बताया अपना दर्द
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 29, 2025
महाकुंभ मेले में अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से पॉपुलर हुईं मोनालिसा ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने घर और जीवन के बारे में बताया है.
मोनालिसा, जो अचानक सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई थीं, अब अपने घर इंदौर लौट चुकी हैं.
एक्स पर उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा, "यह मेरा घर है, और यहां 100 से ज्यादा लोग रहते हैं.''
उन्होंने कहा, ''मैं प्रयागराज मेले में माला बेचने गई थी, लेकिन मैंने जो उम्मीद की थी, वैसा नहीं हुआ मालाएं नहीं बिकीं.''
इसके अलावा, मोनालिसा ने कहा, ''किसी ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी हैक कर ली.''
उन्होंने कहा, ''मुझे आप सभी ने बहुत प्यार दिया, लेकिन जिसने भी मेरी आईडी हैक की है, उससे अनुरोध है, कि वह इसे लौटा दे.''
वायरल गर्ल ने कहा, ''मैं इससे कुछ कमाई करना चाहती थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं."
