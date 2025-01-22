महाकुंभ वाली मोनालिसा ने किया अब ऐसा शॉकिंग खुलासा, सुन हैरान हुए लोग
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 22, 2025
प्रयागराज में चल रहे इंदौर से आई मोनालिसा मशहूर हो गई है. यहां पर मोनालिसा रुद्रांक्ष की माला बेचने आई.
मोनालिसा की खूबसूरती के लोग दीवाने हो गए हैं और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.
सोशल मीडिया पर मोनालिसा की चर्चा हो रही है और उन्हें फिल्मों में लाने की भी मांग हो रही है.
इसी बीच अब वायरल गर्ल मोनालिसा ने ऐसा खुलासा किया है, जिस सुनकर कई फिल्म स्टार हैरान होंगे.
एक यूट्यूबर से बात करते हुए मोनालिसा ने खुलासा किया कि उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिल चुका है.
मोनालिसा के मुताबिक, उन्हें सारा अली खान की एक फिल्म में काम करने के लिए कहा गया था.
मोनालिसा ने बताया कि डायरेक्टर ने उन्हें देखते ही सारा मेकअप हटाने के लिए कह दिया था.
मोनालिसा के मुताबिक, डायरेक्टर ने उन्हें देखकर कहा था कि हीरोइन तो यही लग रही है. असली वाली पीछे रह जाएगी.
बता दें कि सारा अली खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके की शूटिंग इंदौर में हुई थी.
माना जा रहा है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेटर की नजर मोनालिसा पर प
