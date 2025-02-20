महाकुंभ सेंसेशन Monalisa से पहले होगी बहन की बॉलीवुड में एंट्री? खूबसूरती देखकर...

Feb 20, 2025

मोनालिसा एक महीने में ही सोशल मीडिया संसेशन बन गई है. मोनालिसा के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहे हैं. इसी बीच अब मोनालिसा की बहन ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है.

मोनालिसा के काका की एक बेटी है जिसका नाम इशिका है. इशिका भी मोनालिसा की तरह बेहद खूबसूरत हैं. अब सोशल मीडिया पर इशिका की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

इशिका की तस्वीरें देखकर मोनालिसा के फैंस दंग रह गए हैं. लोगों का कहना है कि मोनालिसा की तरह इशिका को भी बॉलीवुड में जाना चाहिए. सोशल मीडिया पर लोग इशिका को भावी स्टार बता रहे हैं.

फैंस के इस रवैये की वजह से मोनालिसा की बहन भी एक स्टार बन गई है. मोनालिसा की बहन काफी हद तक उनके जैसी ही दिखती है.

आपको बता दें कि मोनालिसा की तरह की उनकी बहन भी महाकुंभ में मालाएं बेचने गई थी. इस दौरान बहुत से लोगों ने इशिका की तस्वीरें भी क्लिक की थीं.

अब ये तो हर कोई जानता है कि मोनालिसा ने बॉलीवुड में कदम रखने का फैसला कर लिया है. हाल ही में मोनालिसा को सनोज मिश्रा के साथ फ्लाइट की सैर करते हुए देखा गया था.

सनोज मिश्रा के पास जाते ही मोनालिसा के व्यवहार में बड़ा बदलाव देखने को मिला. मोनालिसा का लुक भी अब पूरी तरह से बदल चुका है.

ऐसे में लोगों का कहना है कि मोनालिसा की तरह उनकी बहन भी सुपरस्टार बनने की सारी खूबियां रखती हैं. अब फैंस का ये सपना कब पूरा होगा ये आने वाला समय ही बताएगा.

