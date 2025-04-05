मोनालिसा के नए फोटोशूट को देखते ही लोग बोले- 'बहुत ही...'
महाकुंभ से वायरल हुईं इंदौर की मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
मोनालिसा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
मोनालिसा ने अब फोटोशूट करवाया है. उन्होंने इसकी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
मोनालिसा ने जींस पैंट के साथ टी-शर्ट पहनी है. इसके ऊपर से जैकेट पहना हुआ है और चश्मा लगाया है.
मोनालिसा ने खुले बालों से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके अलग-अलग पोज दीवाना बना रहे हैं.
मोनालिसा के नए फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग कमेंट कर रहे हैं.
मोनालिसा की तस्वीरों पर एक यूजर ने लिखा है, 'बहुत ही सुंदर.' एक यूजर ने लिखा है, 'ब्यूटीफुल.'
मोनालिसा को डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में कास्ट किया था.
