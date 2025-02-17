Mahakumbh: गले में रुद्राक्ष माला और ईश्वर में ध्यान, इस साउथ स्टार ने संगम में लगाई डुबकी
Shashikant Mishra
| Feb 17, 2025
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं. अब साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार विजय देवरकोंडा ने संगम में डुबकी लगाई है.
विजय देवरकोंडा के साथ उनके करीबी लोग भी नजर आए. साउथ एक्टर के गले में रुद्राक्ष माला और माथे पर तिलक देखा जा सकता है.
विजय देवरकोंडा के साथ उनकी मां भी नजर आईं. मां और बेटे ने संगम में डुबकी लगाने के साथ ही ईश्वर मे ध्यान लगाया.
विजय देवरकोंडा ने प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होने के बाद वाराणसी जाकर भगवान काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया.
विजय देवरकोंडा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस अपने पसंदीदा स्टार को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं.
विजय देवरकोंडा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने से जुड़े अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं.
विजय देवरकोंडा के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म 'किंगडम' 30 मई, 2025 को रिलीज होने वाली है.
