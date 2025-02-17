Mahakumbh: गले में रुद्राक्ष माला और ईश्वर में ध्यान, इस साउथ स्टार ने संगम में लगाई डुबकी

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं. अब साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार विजय देवरकोंडा ने संगम में डुबकी लगाई है. Source: Bollywoodlife.com