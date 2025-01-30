क्या अब फिल्मों में नजर आएंगी 'महाकुंभ' की वायरल गर्ल मोनालिसा? किसने दिया ऑफर?

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 30, 2025

महाकुंभ से लाइमलाइट में आईं रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.

अपनी खूबसूरती से मोनालिसा ने करोड़ों लोगों को आकर्षित किया है और अब उनकी किस्मत भी बदल गई है.

दरअसल मोनालिसा जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं.

हाल ही में उन्हें राइटर-डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी अपकमिंग मूवी के लिए साइन किया है.

अब मोनालिसा सनोज मिश्रा की मूवी 'डायरी ऑफ मणिपुर' में नजर आएंगी.

इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है.

बता दें कि सनोज मिश्रा ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले स्थित महेश्वर में मोनालिसा के घर जाकर उन्हें अपनी मूवी में कास्ट किया है.

वहीं मोनालिसा ने भी इस रोल के लिए हां कह दिया है, सनोज ने बताया कि मोनालिसा मेहनत करने के लिए तैयार हैं.

बता दें कि सनोज मिश्रा ने अपने पोस्ट में कहा कि मोनालिसा अभी बहुत छोटी हैं और वह एक्टिंग में उनका करियर बनाना चाहते हैं.

