क्या अब फिल्मों में नजर आएंगी 'महाकुंभ' की वायरल गर्ल मोनालिसा? किसने दिया ऑफर?
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 30, 2025
महाकुंभ से लाइमलाइट में आईं रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अपनी खूबसूरती से मोनालिसा ने करोड़ों लोगों को आकर्षित किया है और अब उनकी किस्मत भी बदल गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल मोनालिसा जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में उन्हें राइटर-डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी अपकमिंग मूवी के लिए साइन किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब मोनालिसा सनोज मिश्रा की मूवी 'डायरी ऑफ मणिपुर' में नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि सनोज मिश्रा ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले स्थित महेश्वर में मोनालिसा के घर जाकर उन्हें अपनी मूवी में कास्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं मोनालिसा ने भी इस रोल के लिए हां कह दिया है, सनोज ने बताया कि मोनालिसा मेहनत करने के लिए तैयार हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि सनोज मिश्रा ने अपने पोस्ट में कहा कि मोनालिसा अभी बहुत छोटी हैं और वह एक्टिंग में उनका करियर बनाना चाहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ये कॉमेडियन बना अमिताभ बच्चन का बेटा, सरेआम बिग बी से मांग लिया प्रॉपर्टी में हिस्सा
अगली वेब स्टोरी देखें.