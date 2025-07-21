'दुल्हन' बनीं 'वायरल गर्ल' मोनालिसा, डेब्यू फिल्म से फर्स्ट लुक हुआ लीक

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 21, 2025

'वायरल गर्ल' मोनालिसा की पहली फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' का लोगों का बेसब्री से इंतजार है.

मोनालिसा की फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' को डायरेक्टर सनोज मिश्रा बना रहे हैं.

सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी और जेल जाने के चलते फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर'में देरी हुई थी.

मोनालिसा के फैंस के लिए खुशखबरी है क्योंकि फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' की शूटिंग शुरू हो चुकी है.

सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से मोनालिसा का लुक सामने आया है और लोगों का ध्यान खींच रहा है.

मोनालिसा फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के सेट पर दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही हैं.

