Mahakumbh: वायरल गर्ल मोनालिसा को मिला बॉलीवुड से ऑफर

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2025

प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. महाकुंभ में माला बेचने वाली एक लड़की मोनालिसा इन दिनों सुर्खियों में बनी है.

मोनालिसा लगातार सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज और फोटोज चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा बुरे व्यवहार की खबरें आई थीं.

अब मोनालिसा को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें बॉलीवुड से ऑफर मिला है. फिल्ममेकर सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर किया है.

सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में बतौर लीड एक्ट्रेस काम करने का ऑफर किया है. इस पर मोनालिसा की फैमिली ने सहमति जताई है.

सनोज मिश्रा अपनी टीम के साथ महेश्वर में मोनालिसा के फैमिली से मिलने वाला हैं. यहां पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा.

मोनालिसा फिल्म में रिटायर्ड आफिसर की बेटी का रोल करेंगी. शूटिग से तीन महीने पहले उनको मुंबई में एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी.

सनोज मिश्रा की फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' की शूटिंग पूर्वोत्तर भारत के अलग-अलग जगहों पर अप्रैल से जून तक होगी. ये फिल्म अक्टूबर या नवंबर में रिलीज होगी.

