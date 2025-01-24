Mahakumbh: वायरल गर्ल मोनालिसा को मिला बॉलीवुड से ऑफर

मोनालिसा लगातार सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज और फोटोज चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा बुरे व्यवहार की खबरें आई थीं. Source: Bollywoodlife.com