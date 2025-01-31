महाकुंभ से देशभर में वायरल हुई मोनालिसा की चमक गई किस्मत, डेब्यू फिल्म के लिए मिली इतनी फीस, रातों रात बन गईं लखपति
Shreya Pandey
| Jan 31, 2025
महाकुंभ 2025 में माला बेचने वाली एक लड़की अचानक सुर्खियों में आ गई है. इस लड़की का नाम ‘मोनालिसा’ है.
दरअसल, मोनालिसा महाकुंभ में माला बेचने के लिए आई थी और अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से वायरल हो गईं.
महाकुंभ में मोनालिसा की किस्मत चमक गई है. क्योकि माला बेचने वाली मोनालिसा अब बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आएंगी.
हाल ही में मोनालिसा ने फिल्म ‘डायरी ऑफ मणिपुर’ साइन किया है. इस फिल्म के लिए इन्हें अच्छी फीस भी मिल रही है.
रिपोर्ट्स के अनुसार मोनालिसा को 21 लाख रूपये मिल रहें हैं. इस फिल्म की शूटिंग लंदन और मणिपुर में होगी.
आपको बता दें कि अभी साइनिंग अमाउंट के तौर पर मोनालिसा को 1 लाख रुपया मिला है.
मोनालिसा मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं. वो प्रयागराज महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचने का काम करती थी.
हालांकि अब वो अपने घर चली गईं हैं क्योकि वायरल होने के बाद वो सही से काम नहीं कर पा रहीं थी.
