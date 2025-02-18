'वायरल गर्ल' Monalisa ने शूटिंग पर जाने से पहले बताया कितने पैसों में साइन की फिल्म?
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 18, 2025
महाकुंभ से वायरल हुईं मोनालिसा पूरे देश में 'वायरल गर्ल' के नाम से जानी जा रही हैं. हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है.
मोनालिसा को डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में साइन किया है.
मोनालिसा ने इस बात की जानकारी दी थी. वह इन दिनों मुंबई में पढ़ाई कर रही हैं और एक्टिंग सीख रही हैं.
इसी बीच एक खबर में बताया जा रहा है कि मोनालिसा ने इस फिल्म को कितने पैसों में साइन किया है.
मोनालिसा ने 'एमपी तक' से बात करते हुए कहा है, 'पैसा तो बाद में आता है, पहले मेहनत और सीखने की बात होती है.'
इसके साथ ही मोनालिसा ने बताया है कि जब से वह वायरल हुईं तब से उन्हें और उनकी फैमिली को काफी अच्छा लग रहा है.
डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने बताया है कि मोनालिसा अभी बेसिक्स सीख रही है. आने वाले दिनों में वह फिल्म की शूटिंग का हिस्सा होगी.
