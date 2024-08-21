साल 2024 की इन एक्शन फिल्मों को देख खौफ में आ जाएंगे आप
Kavita
Bollywoodlife.com
| Aug 21, 2024
साल 2024 में ढेर सारी हिट फिल्में रिलीज हुई हैं।
Bollywoodlife.com
इनमें एक्शन और थ्रिलर का जबरदस्त तड़का भी है। आइए आपको बताते हैं।
Bollywoodlife.com
कल्कि साल 2024 की टॉप एक्शन फिल्मों में एक है।
Bollywoodlife.com
योद्धा सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म है। ये फिल्म देख आपको मजा आ जाएगा।
Bollywoodlife.com
बडे़ मियां छोटे मियां में टाइगर श्रॉफ है। वह अपने एक्शन सीन्स में निराश नहीं करते।
Bollywoodlife.com
इंडियन 2 भी नेटफ्लिक्स पर है। इस फिल्म में जमकर मार-धाड़ हुई है।
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स की महाराजा में विजय सेतुपति के एक्शन सीन्स ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं।
Bollywoodlife.com
ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के फिल्म फाइटर के एक्शन सीन्स देखने लायक है।
Bollywoodlife.com
थंगालान साउथ की एक्शन फिल्म है, जिसे देख मजा आएगा।
Bollywoodlife.com
वेधा जॉन अब्राहम की नई फिल्म है, जो सिनेमाघरों में लगी है।
Bollywoodlife.com
