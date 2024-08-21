साल 2024 की इन एक्शन फिल्मों को देख खौफ में आ जाएंगे आप

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 21, 2024

साल 2024 में ढेर सारी हिट फिल्में रिलीज हुई हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इनमें एक्शन और थ्रिलर का जबरदस्त तड़का भी है। आइए आपको बताते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

कल्कि साल 2024 की टॉप एक्शन फिल्मों में एक है।

Source: Bollywoodlife.com

योद्धा सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म है। ये फिल्म देख आपको मजा आ जाएगा।

Source: Bollywoodlife.com

बडे़ मियां छोटे मियां में टाइगर श्रॉफ है। वह अपने एक्शन सीन्स में निराश नहीं करते।

Source: Bollywoodlife.com

इंडियन 2 भी नेटफ्लिक्स पर है। इस फिल्म में जमकर मार-धाड़ हुई है।

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स की महाराजा में विजय सेतुपति के एक्शन सीन्स ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के फिल्म फाइटर के एक्शन सीन्स देखने लायक है।

Source: Bollywoodlife.com

थंगालान साउथ की एक्शन फिल्म है, जिसे देख मजा आएगा।

Source: Bollywoodlife.com

वेधा जॉन अब्राहम की नई फिल्म है, जो सिनेमाघरों में लगी है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: लारा दत्ता ने मिस इंडिया कंटेस्टेंट प्रियंका चोपड़ा को सिखाया था मेकअप

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.