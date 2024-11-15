'वन नाइट स्टैंड' कर बनीं बॉलीवुड के इस रईस खानदान की बहू, शो में किया खुलासा
नेटफ्लिक्स का शो 'बॉलीवुड लाइव्स बनाम बॉलीवुड वाइव्स' यंग ऑडियंस के बीच काफी फेमस हो रहा है.
इस बार शो में महीप कपूर, भावना पांडे, सीमा सजदेह, नीलाम कोठारी के साथ रिद्धिमा कपूर, शालिनी पासी और कल्याणी शाह भी शामिल हुई हैं.
नेटफ्लिक्स के इस शो में संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर अपने बेबाक अंदाज से खूब फेमस हो रही हैं.
महीप कपूर ने पहले सीजन में बताया था कि कैसे संजय कपूर के धोखा देने के बाद भी उन्होंने उन्हें माफ कर दिया था.
वहीं इस बार महीप कपूर पति संजय कपूर के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करती दिख रही हैं.
महीप ने बताया कि वो पहली बार संजय कपूर से तब मिली थीं जब वो उनकी ही पार्टी में घुस गई थीं.
महीप ने कहा, 'मैंने एक आदमी के साथ सिर्फ एक रात का रिश्ता बनाया था और मुझे पता नहीं था कि, मैं उससे शादी करने जा रही हूं.'
महीप कपूर ने आगे बताया कि वो पार्टी में नशे में धुत थी और उसी हालत में वो अपने सास- ससुर से मिली थीं.
महीप ने मुस्कुराते हुए कहा, 'संजय की फैमिली ने फिर भी मुझे स्वीकार किया और उन्होंने पूरे मन से मुझे अपनाया.'
महीप ने आगे कहा कि हमारे बीच प्रपोजल जैसा कुछ भी नहीं हुआ था. संजय ने मुझसे बस इतना कहा, 'देखो, हम शादी कर रहे हैं.'
महीप ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने 5 साल तक संजय को डेट किया था और फिर शादी की थी.
