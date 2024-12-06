Allu Arjun नहीं साउथ का ये सुपरस्टार था 'पुष्पा' के लिए पहली पसंद, नाम सुन लगेगा झटका
| Dec 06, 2024
अल्लू अर्जुन स्टारर 'पुष्पा 2' थिएटर में 5 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है.
अल्लू अर्जुन ने 'पुष्पा द रूल' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से पिछली सारी फिल्मों का फर्स्ट शो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
वहीं 'पुष्पा 2' में श्रीलीला ने अपने आइटम नंबर से फैंस का दिल जीत लिया है.
मगर क्या आप जानते हैं कि 'पुष्पा' के लिए अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि कोई और एक्टर पहली पसंद था?
फिल्म 'पुष्पा' के लिए डायरेक्टर सुकुमार की पहली पसंद अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि सुपरस्टार महेश बाबू थे.
डायरेक्टर सुकुमार और महेश बाबू के बीच फिल्म को लेकर किसी बात पर समानता ना बैठने से एक्टर ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था.
'पुष्पा' डायरेक्टर सुकुमार ने प्रमोशन के दौरान बताया था कि आखिर क्यों महेश बाबू ने इस फिल्म को करने से इनकार किया था.
दरअसल, जब सुकुमार ने महेश बाबू को फिल्म की स्टोरी बताई तो उन्हें लगा ये रेड सेंडर स्मगलिंग से जुड़ी हुई है.
सुकुमार ने आगे बताया था कि महेश बाबू के प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद उन्होंने स्टोरी में कई में कई बदलाव भी किए थे.
