Kalki 2898AD के सीक्वल में हुई Mahesh Babu की एंट्री? Director Nag Ashwin की है ये राय

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 29, 2024

एक्टर प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898एडी' इस साल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

Source: Bollywoodlife.com

इस मूवी में दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन भी लीड रोल में दिखे थे.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक का आंकड़ा पार कर दिया था. वहीं इस मूवी में श्रीकृष्ण के रोल को भी काफी पसंद किया गया था.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म की शुरुआत और आखिर में भगवान श्रीकृष्ण का रोल दिखाया गया था. वहीं एक इंटरव्यू के दौरान नाग अश्विन ने कहा था कि वह मूवी में श्री कृष्ण के रोल में महेश बाबू को कास्ट करना चाहते थे.

Source: Bollywoodlife.com

नाग अश्विन ने कहा था, 'अगर फिल्म में श्रीकृष्ण का रोल पूरा होता तो इसके लिए महेश बाबू परफेक्ट होते.'

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने कहा, 'महेश बाबू के फैंस बहुत हैं जो फिल्म को ब्लॉक बस्टर बना देते. टीजर रिलीज से पहले फिल्म हिट हो जाती.'

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने महेश बाबू की फिल्म खलेजा देखी, वह मुझे बहुत पसंद आई थी.'

Source: Bollywoodlife.com

वहीं नाग अश्विन के इस बयान के सामने आने के बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि महेश बाबू फिल्म के सीक्वल में नजर आ सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में ये देखना होगा कि 'कल्कि 2898एडी' के सीक्वल में महेश बाबू की एंट्री हो पाएगी या नहीं?

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ पहली बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे ये स्टार्स

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.