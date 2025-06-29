बिन ब्याही मां बनी इस एक्ट्रेस ने क्यों कबूला लिव-इन में प्रेग्नेंसी का सच? खोले कई राज
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 28, 2025
मनोरंजन की दुनिया में एक्टर और एक्ट्रेसेस का लिव-इन में रहना बेहद आम बात है.
Source:
Bollywoodlife.com
कुछ सेलेब्स कुछ सालों तक साथ रहने के बाद शादी कर लेते हैं, तो कुछ अलग हो जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन हम जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, वो एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि फिल्म 'साहब बीवी और गैंगस्टर' की माही गिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने 17 साल की उम्र में पहली शादी की थी, लेकिन जल्द ही उनका तलाक हो गया.
Source:
Bollywoodlife.com
माही ने एक इंटरव्यू में बताया कि तब वह मैच्योर नहीं थी और रिश्ता निभा नहीं सकीं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, एक्ट्रेस ने साल 2019 में एक बच्ची के साथ फोटो शेयर कर बताया कि वो उनकी बेटी है.
Source:
Bollywoodlife.com
माही ने खुलासा किया था कि वो लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हुए मां बनीं थीं. हालांकि, एक्ट्रेस ने पिता का नाम नहीं बताया था.
Source:
Bollywoodlife.com
2023 में माही ने एक्टर रवि केसर से शादी कर ली और अब गोवा में बेटी और पति के साथ रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शेफाली जरीवाला की मौत के बाद क्यों ट्रोल हो रहे पराग त्यागी? इस बात से मचा बवाल
अगली वेब स्टोरी देखें.