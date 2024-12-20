लिव इन में थी बन गई एक बच्चे की मां, सालों बाद इस Actress ने खोला राज
Shivani Duksh
| Dec 20, 2024
बॉलीवुड की एक अदाकारा ऐसी भी है जो कि लिव इन में रहने के दौरान ही मां बन गई थी.
यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अदाकारा माही गिल की जो कि 17 साल की उम्र मे ही शादी कर बैठी थीं.
शादी के कुछ समय बाद माही गिले ने तलाक ले लिया. तलाक लेने के बाद माही गिल ने अपने करियर पर फोकस किया.
इस दौरान माही गिल को एक शख्स से प्यार हो गया. इस बात का खुलासा खुद माही गिल ने ही किया है.
एक इंटरव्यू में माही गिल ने बताया, मैं शर्मीले स्वभाव की हूं. अपने बारे में बहुत सी बातें मैंने लोगों को नहीं बताई हैं.
माही गिल ने बताया कि लिव इन के दौरान वो मां बन गई थीं. उनका बॉयफ्रेंड केरल का एक बिजनेसमैन था.
माही ने दावा किया कि उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं छिपाया. बस लोगों ने कभी पर्सनल लाइफ को लेकर उनसे सवाल नहीं किए.
बता दें माही गिल ने साल 2023 में अपने बॉयफ्रेंडरवि केसर के साथ शादी कर ली. अब वो अपनी बेटी वेरोनिका और पति के साथ रहती हैं.
